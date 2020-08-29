Актер Дмитрий Певцов, госпитализированный в Коммунарку в Москве с воспалением легких, поспешил успокоить своих фанатов. В Instagram артист заявил, что настроение у него бодрое, но работать не хочется.
По словам Певцова, врачи поставили ему предварительный диагноз пневмония. Он также рассказал, что первый экспресс-стест на коронавирус показал отрицательный результат.
«Ждем врачей. Все хорошо. Настроение бодрое, но работать не хочется, очевидно, что это в связи с самочувствием», — рассказал актер.
Ранее супруга артиста Ольга Дроздова сообщила, что Дмитрий Певцов мог простудиться в холодной воде. Перед госпитализацией у него была серьезная дыхательная недостаточность.
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