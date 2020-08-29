29 августа 2020

Госпитализированный актер Дмитрий Певцов сообщил о самочувствии. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал Мисс Екатеринбург-2016, певцов дмитрий
Дмитрий Певцов в больнице не теряет оптимизма Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Актер Дмитрий Певцов, госпитализированный в Коммунарку в Москве с воспалением легких, поспешил успокоить своих фанатов. В Instagram артист заявил, что настроение у него бодрое, но работать не хочется.

По словам Певцова, врачи поставили ему предварительный диагноз пневмония. Он также рассказал, что первый экспресс-стест на коронавирус показал отрицательный результат.

«Ждем врачей. Все хорошо. Настроение бодрое, но работать не хочется, очевидно, что это в связи с самочувствием», — рассказал актер.

Ранее супруга артиста Ольга Дроздова сообщила, что Дмитрий Певцов мог простудиться в холодной воде. Перед госпитализацией у него была серьезная дыхательная недостаточность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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