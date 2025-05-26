Украинский политик Азаров: переговоры по Украине будут вести Россия и США

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От США будет зависеть мирный договор по Украине
От США будет зависеть мирный договор по Украине Фото:

Украина — не самостоятельное государство, поэтому переговоры по урегулированию конфликта будут вести Россия и США. По мнению экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, Киеву постоянно нужен тот, кто его будет принуждать к диалогу.

«Чтобы разговаривать с Украиной, необходимо, чтобы над киевским режимом был постоянно тот, кто будет форсировать этот режим, принуждать его. Сам Зеленский вообще не заинтересован в диалоге — как только будет установлен мир, ему придется проводить выборы, которые он проиграет. Поэтому в этих переговорах обязательно нужно участие американцев», — считает Азаров.

Прямые переговоры России и Украины возобновились в Стамбуле 16 мая. Диалог был прерван весной 2022 года.

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Украина — не самостоятельное государство, поэтому переговоры по урегулированию конфликта будут вести Россия и США. По мнению экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, Киеву постоянно нужен тот, кто его будет принуждать к диалогу. «Чтобы разговаривать с Украиной, необходимо, чтобы над киевским режимом был постоянно тот, кто будет форсировать этот режим, принуждать его. Сам Зеленский вообще не заинтересован в диалоге — как только будет установлен мир, ему придется проводить выборы, которые он проиграет. Поэтому в этих переговорах обязательно нужно участие американцев», — считает Азаров. Прямые переговоры России и Украины возобновились в Стамбуле 16 мая. Диалог был прерван весной 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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