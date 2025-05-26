Ростех назвал преимущество новой ракеты «Булат»

Ростех: ракета «Булат» увеличивает боезапас противотанковых комплексов в 4 раза
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Новая ракета «Булат» может увеличить боезапас расчета ПТРК в четыре раза
Новая ракета «Булат» может увеличить боезапас расчета ПТРК в четыре раза Фото:

Благодаря своей малой массе, новейшая ракета 9М134 «Булат» позволяет увеличить количество боеприпасов, перевозимых расчетом противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), в четыре раза. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит состав госкорпорации «Ростех»).

«Изделие 9М134 легче управляемой ракеты „Корнет“, это позволяет расчету [ПТРК] до четырех раз увеличить боезапас, — говорится в сообщении пресс-службы. Его цитирует РИА Новости. Кроме того, данный боеприпас отличается расширенными возможностями по выбору способов поражения цели.

Данная ракета была впервые продемонстрирована на форуме «Армия-2024» в рамках экспозиции «Высокоточные комплексы». Разработка предназначена для уничтожения целей со средней степенью бронирования, включая объекты, оборудованные динамической защитой, а также легкобронированную и небронированную военную технику.

В феврале компания «Высокоточные комплексы» провела успешные испытания ракеты «Булат», предназначенной для применения в составе противотанковых ракетных комплексов. В ходе испытаний были подтверждены все ключевые тактико-технические параметры изделия, пишет «Царьград».

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Благодаря своей малой массе, новейшая ракета 9М134 «Булат» позволяет увеличить количество боеприпасов, перевозимых расчетом противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), в четыре раза. Об этом рассказали в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» (входит состав госкорпорации «Ростех»). «Изделие 9М134 легче управляемой ракеты „Корнет“, это позволяет расчету [ПТРК] до четырех раз увеличить боезапас, — говорится в сообщении пресс-службы. Его цитирует РИА Новости. Кроме того, данный боеприпас отличается расширенными возможностями по выбору способов поражения цели. Данная ракета была впервые продемонстрирована на форуме «Армия-2024» в рамках экспозиции «Высокоточные комплексы». Разработка предназначена для уничтожения целей со средней степенью бронирования, включая объекты, оборудованные динамической защитой, а также легкобронированную и небронированную военную технику. В феврале компания «Высокоточные комплексы» провела успешные испытания ракеты «Булат», предназначенной для применения в составе противотанковых ракетных комплексов. В ходе испытаний были подтверждены все ключевые тактико-технические параметры изделия, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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