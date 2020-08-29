Актера Певцова госпитализировали в Москве

У Дмитрия Певцова подозревают пневмонию
Российский актер Дмитрий Певцов госпитализирован в Москве 29 августа. Жена артиста Ольга Дроздова подтверждает эту информацию.
«Певцова госпитализировали в Москве с воспалением легких», — сообщает телеканал 360 в своем Telegram. Уточняется, что у него серьезная дыхательная недостаточность.
Накануне артист сдал отрицательный анализ на коронавирус. По словам Дроздовой, ее муж мог простудиться в холодной воде. Врачи госпитализацию и диагноз артиста не комментируют.
Ранее с воспалением легких в больницу попал певец Дима Билан, сообщает телеканал 360. Артист заболел после прогулки на катере в Ялте.
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