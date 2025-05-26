Дрон ВСУ сбили на подлете к Ярославлю

Украинский беспилотник был ликвидирован на подлете к Ярославлю. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Евраев.
«На подлете к Ярославлю отражена атака украинского БПЛА. Разрушений и пострадавших нет», — написал Евраев в своем telegram-канале.
Он также отметил, что при нахождении обломков БПЛА следует немедленно позвонить в экстренные службы. По его словам, подразделения Минобороны и силовых ведомств сейчас продолжают осуществлять мероприятия, направленные на поддержание безопасности в Ярославской области.
Ранее появилась информация, что пять беспилотников ВСУ были ликвидированы в Калужской области. Три БПЛА были сбиты на территории Жуковского района. Еще по одному дрону уничтожено в Думиничском районе и на окраине Обнинска.
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