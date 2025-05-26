«Ожидаются металлические осадки»: обстановка в Московской области и реакция жителей на ночную атаку ВСУ

ВСУ снова совершили попытались атаковать беспилотниками российскую столицу. За утро 26 мая системы противовоздушной обороны РФ успешно уничтожили пять дронов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На фоне этого в некоторых населенных пунктах Московской области пропала связь. Также местные жители иронично предложили добавить «металлические осадки» в прогноз погоды. Обстановка в регионе на текущий момент — в материале URA.RU.
Сколько БПЛА сбили и где
Вечером 25 мая в Московской области российские силы ПВО ликвидировали более 10-ти дронов, запущенных с территории Украины. В результате в аэропортах Домодедово и Жуковский временно приостанавливалась работа. Позже авиасообщение в этих аэропортах восстановили.
Сегодня утром украинские беспилотники вновь атаковали Москву. Силами ПВО были уничтожены два дрона, летевших в сторону столицы, сообщил Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. В общей сложности, по словам московского мэра, сбито пять БПЛА.
Кроме того, в соцсетях появились сообщения, что обломки одного из дронов упали возле школы в Бронницах (Московская область). Официального подтверждения этой информации пока нет, данных о жертвах или разрушениях не поступало.
Реакция местных жителей
В местных пабликах жители Московской области активно обсуждают происходящее. «Живу в Капотне, сейчас сижу, радуюсь жизни и слушаю хор под окнами из дронов», «Я слышала очень громкий взрыв» — пишут комментаторы.
Взрыв в городе Бронницы услышали жители Раменского. Кроме того, примерно в 00:52 очевидцы сообщили о громком звуке возле аэропорта Внуково. Некоторые пользователи с иронией предложили: «Да может уже пусть в „Яндекс.Погоду“, а не в новости добавят, что ожидаются металлические осадки, возможно, со взрывчатыми веществами».
Местные жители пишут также, что в Щелково временно пропала связь, в Пушкино в то же время она работает. Кроме того, некоторые пользователи отмечают перебои в функционировании систем GPS в Москве.
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