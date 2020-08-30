Что происходит в Беларуси. Минск отказался от переговоров с оппозицией, Лукашенко снова взял автомат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Белоруссия, митинг, протест, Белоруссия, опозиция белоруссии, опозиционный флаг
Оппозиция обвинила белорусского президента в неумении строить взаимоотношения с Россией Фото: Sergei Grits, AP/TASS
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 22-й день идут протесты против действующей власти и официальных результатов выбора президента, завершившихся 10 августа. Действующий глава республики Александр Лукашенко снова был замечен у дворца Независимости с автоматом, белорусское правительство не будет вести переговоры с оппозицией, рядом с Минском обнаружили военную технику.

Белорусские власти не будут вести диалог с оппозицией

Александр Лукашенко не будет вести переговоры с представителями белорусской оппозиции. В разговоре с URA.RU политолог Дмитрий Болкунец отметил, что для Лукашенко люди, придерживающиеся противоположных взглядов, являются врагами. Слова Болкунца позже подтвердил и помощник президента РБ Николай Латышенок.

Сам президент Белоруссии снова был замечен в боевой экипировке и с автоматом в руках рядом с Дворцом Независимости. На этот раз Лукашенко не взял с собой сына Николая.

Координационный совет белорусской оппозиции призвал министра внутренних дел республики Юрия Караева уйти в отставку, или явиться с повинной. По словам члена президиума совета Марии Колесниковой, 13 августа высокопоставленный силовик взял на себя ответственность за действия сотрудников МВД во время разгона протестующих, поэтому должен покинуть занимаемый пост.

Лукашенко поговорил с Путиным в свой день рождения

Президенту Белоруссии исполнилось 66 лет. В честь этого события у него состоялся очередной, пятый с начала протестов, телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Помимо поздравлений, лидеры двух стран обсудили ситуацию в республике.

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обвинила Лукашенко в неумении строить добрососедские отношения с Россией. Она подчеркнула, что за 26 лет своего президентства, белорусский лидер так и не ушел дальше прагматичных взаимоотношений с союзным государством.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...