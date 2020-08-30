В Белоруссии 22-й день идут протесты против действующей власти и официальных результатов выбора президента, завершившихся 10 августа. Действующий глава республики Александр Лукашенко снова был замечен у дворца Независимости с автоматом, белорусское правительство не будет вести переговоры с оппозицией, рядом с Минском обнаружили военную технику.
Белорусские власти не будут вести диалог с оппозицией
Александр Лукашенко не будет вести переговоры с представителями белорусской оппозиции. В разговоре с URA.RU политолог Дмитрий Болкунец отметил, что для Лукашенко люди, придерживающиеся противоположных взглядов, являются врагами. Слова Болкунца позже подтвердил и помощник президента РБ
Сам президент Белоруссии снова был
Координационный совет белорусской оппозиции призвал министра внутренних дел республики Юрия Караева уйти в отставку, или явиться с повинной. По словам члена президиума совета Марии Колесниковой, 13 августа высокопоставленный силовик взял на себя ответственность за действия сотрудников МВД во время разгона протестующих, поэтому должен покинуть занимаемый пост.
Лукашенко поговорил с Путиным в свой день рождения
Президенту Белоруссии исполнилось 66 лет. В честь этого события у него состоялся очередной, пятый с начала протестов, телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Помимо поздравлений, лидеры двух стран обсудили ситуацию в республике.
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обвинила Лукашенко в неумении строить добрососедские отношения с Россией. Она подчеркнула, что за 26 лет своего президентства, белорусский лидер так и не ушел дальше прагматичных взаимоотношений с союзным государством.
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