Некоторые российские политики поздравили с днем рождения президента Беларуси Александра Лукашенко. Среди тех, кто показал, свое расположение главе государства оказались его российский коллега Владимир Путин и патриарх Кирилл, сообщает пресс-служба Лукашенко.
«Александра Лукашенко с днем рождения также поздравили <…> премьер-министр России Михаил Мишустин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, <…> председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, глава Чечни Рамзан Кадыров», — пишет «Белта», ссылаясь на данные пресс-службы президента Беларуси. Поздравления продолжают поступать.
В день рождения Лукашенко позвонила российская олимпийская чемпионка Алина Кабаева и художник Никас Сафронов. Помнят о празднике белорусского лидера и в других странах. Его поздравили экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Кроме того, среди поздравивших был действующий руководитель Казахстана, а также главы Египта, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Туркменистана. О звонках из Европы или Америки пресс-служба Лукашенко не сообщает.
31 августа выяснилось, что прибалтийские страны ввели санкции против Александра Лукашенко и членов его правительства. Они будут ограничены в передвижениях по этим государствам.
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