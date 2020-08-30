30 августа 2020

Генштаб Беларуси: соседние страны из НАТО усилили войска

© Служба новостей «URA.RU»
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Неподалеку от Беларуси находятся 500 единиц тяжелой военной техники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Соседствующие с Белоруссией страны НАТО усиливают военный потенциал. Об этом заявил начальник главного управления Генштаба вооруженных сил республики Руслан Косыгин.

«На территории сопредельных государств с нашей страной в рамках проводимых операций „Атлантическая решимость“ усилено передовое присутствие, Балтийская воздушная полиция», — сказал Косыгин в эфире Общенационального телевидения Беларуси.

Он отметил, что на постоянной основе в соседних странах находятся около 10 тысяч человек, 40 боевых летательных аппаратов и более 500 единиц тяжелой военной техники. По словам начальника Генштаба, страны также рассматривают возможности по приему и размещению на своей территории иностранных контингентов.

Протесты в Белоруссии начались после победы на выборах президента Александра Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России сформирован резерв из силовиков для помощи Белоруссии. Он добавил, что сейчас нет необходимости вводить военных. Сегодня в Минске проходила очередная акция протеста. Резиденцию Лукашенко охраняла военная техника, передает Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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