Генштаб Беларуси: соседние страны из НАТО усилили войска

Соседствующие с Белоруссией страны НАТО усиливают военный потенциал. Об этом заявил начальник главного управления Генштаба вооруженных сил республики Руслан Косыгин.
«На территории сопредельных государств с нашей страной в рамках проводимых операций „Атлантическая решимость“ усилено передовое присутствие, Балтийская воздушная полиция», — сказал Косыгин в эфире Общенационального телевидения Беларуси.
Он отметил, что на постоянной основе в соседних странах находятся около 10 тысяч человек, 40 боевых летательных аппаратов и более 500 единиц тяжелой военной техники. По словам начальника Генштаба, страны также рассматривают возможности по приему и размещению на своей территории иностранных контингентов.
Протесты в Белоруссии начались после победы на выборах президента Александра Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России сформирован резерв из силовиков для помощи Белоруссии. Он добавил, что сейчас нет необходимости вводить военных. Сегодня в Минске проходила очередная акция протеста. Резиденцию Лукашенко охраняла военная техника, передает Nation News.
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