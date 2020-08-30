Строители Екатеринбурга завербуют депутатов для победы над мэрией

Бизнесмены Екатеринбурга рассчитывают на принятие новых правил застройки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бизнесмены Екатеринбурга готовятся к переговорам с депутатами в преддверии обсуждения новых правил землепользования и застройки (ПЗЗ), рассказал URA.RU источник в строительной отрасли. По словам инсайдера, в случае принятия выгодных для бизнесменов поправок депутаты смогут рассчитывать на финансовую помощь в реализации наказов избирателей.

Ожидается, что окончательное решение по поводу изменения правил застройки гордума примет в конце сентября — начале октября. «Сейчас [застройщиками] ведется работа в этом направлении, идет подготовка к переговорам с депутатскими группами, формируются предложения для них. Кому-то, возможно, поможем построить, например, детский сад или что-то еще. Но не надо путать это с прямым подкупом», — объяснил собеседник агентства.

По неофициальным данным, в ходе общественного обсуждения поправок в ПЗЗ (которое носит рекомендательный характер) на сайте мэрии застройщикам удалось мобилизовать более пяти тысяч горожан — в основном из коммерческих структур, — проголосовавших «за». Против изменений, по словам инсайдера, высказались порядка 30 человек. В пресс-службе администрации подтвердили URA.RU, что большинство проголосовавших — за проект изменений, обещав предоставить точную информацию позднее.

Ранее URA.RU писало, что изменение ПЗЗ — предмет длительного спора крупных бизнесменов с мэрией. Поправки предполагают уплотнение застройки, против которой последовательно выступают городские власти, опасаясь беспорядка на строительном рынке. Нововведения, по подсчетам предпринимателей, увеличат прибыльность их проектов.