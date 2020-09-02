02 сентября 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 3 сентября. Школа перешла на дистант, казаки напишут Путину

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Прилет первой организованной группы болельщиков из Каира в Екатеринбург, аэропорт, путешествие, зал прилета, турист, зона таможенного контроля, чемоданы
Роспотребнадзор разыскивает туристов, побывавших за рубежом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за болезни преподавателя школа закрывается на карантин — туристов ищут для тестирования на коронавирус — довыборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 22 ноября — казаки пишут письмо Путину. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 3 сентября — в обзоре URA.RU:

Одна из школ Екатеринбурга переходит на дистант

  • Школа № 148 Екатеринбурга перейдет на дистанционное обучение после того как у одного из учителей выявлен коронавирус. По информации департамента образования Екатеринбурга, учреждение закроется на карантин на 14 дней.

Почти 200 свердловчан разыскиваются для тестирования на COVID

Названа дата довыборов в гордуму Екатеринбурга

  • Довыборы двух депутатов гордумы по Ленинскому и Верх-Исетскому районам пройдут 22 ноября. Решение избиркома будет опубликовано 4 сентября, а выдвижение кандидатов пройдет с 5 сентября по 2 октября.

Казаки обратятся к Путину

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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