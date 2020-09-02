Роспотребнадзор разыскивает туристов, побывавших за рубежом
Из-за болезни преподавателя школа закрывается на карантин — туристов ищут для тестирования на коронавирус — довыборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 22 ноября — казаки пишут письмо Путину. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 3 сентября — в обзоре URA.RU:
Одна из школ Екатеринбурга переходит на дистант
- Школа № 148 Екатеринбурга перейдет на дистанционное обучение после того как у одного из учителей выявлен коронавирус. По информации департамента образования Екатеринбурга, учреждение закроется на карантин на 14 дней.
Почти 200 свердловчан разыскиваются для тестирования на COVID
- Роспотребнадзор ищет 193 жителей области, чтобы провести тестирование на коронавирус. По данным ведомства, почти три тысячи жителей области побывали за рубежом в августе после снятия ограничений и 11 из них заболели.
Названа дата довыборов в гордуму Екатеринбурга
- Довыборы двух депутатов гордумы по Ленинскому и Верх-Исетскому районам пройдут 22 ноября. Решение избиркома будет опубликовано 4 сентября, а выдвижение кандидатов пройдет с 5 сентября по 2 октября.
Казаки обратятся к Путину
- Уральские казаки решили обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Они хотят запретить неделю гордости ЛГБТ, которая должна начаться в Екатеринбурге 7 сентября.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «