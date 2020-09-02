Роспотребнадзор разыскивает туристов, побывавших за рубежом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за болезни преподавателя школа закрывается на карантин — туристов ищут для тестирования на коронавирус — довыборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 22 ноября — казаки пишут письмо Путину. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 3 сентября — в обзоре URA.RU:

Одна из школ Екатеринбурга переходит на дистант

Школа № 148 Екатеринбурга перейдет на дистанционное обучение после того как у одного из учителей выявлен коронавирус. По информации департамента образования Екатеринбурга, учреждение закроется на карантин на 14 дней.

Почти 200 свердловчан разыскиваются для тестирования на COVID

Роспотребнадзор ищет 193 жителей области, чтобы провести тестирование на коронавирус. По данным ведомства, почти три тысячи жителей области побывали за рубежом в августе после снятия ограничений и 11 из них заболели.

Названа дата довыборов в гордуму Екатеринбурга

Довыборы двух депутатов гордумы по Ленинскому и Верх-Исетскому районам пройдут 22 ноября. Решение избиркома будет опубликовано 4 сентября, а выдвижение кандидатов пройдет с 5 сентября по 2 октября.

Казаки обратятся к Путину

Уральские казаки решили обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Они хотят запретить неделю гордости ЛГБТ, которая должна начаться в Екатеринбурге 7 сентября.