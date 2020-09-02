Власти ХМАО хотят отправить в Госдуму популярного мэра

Власти ХМАО проводят соцопросы, чтобы узнать популярность югорских мэров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главы муниципалитетов ХМАО рассматриваются в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы от Югры в 2021 году. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружному правительству.

«На выборы в Госдуму по одномандатным округам могут пойти оппозиционно настроенные к окружному правительству кандидаты. В противовес им нужны популярные среди населения политики. Поэтому сейчас по главам муниципалитетов будут проводиться социологические замеры, чтобы определить уровень их узнаваемости и поддержки среди югорчан», — сообщил инсайдер.

Несколько опрошенных глав муниципалитетов ХМАО в разговоре с URA.RU заявили, что не слышали о подобной инициативе со стороны окружных властей. Еще один собеседник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что уже сейчас в Югре проводится соцопрос, где респондентов просят оценить узнаваемость и уровень доверия к ряду политиков: «Среди персоналий есть главы муниципалитетов. А именно мэр Сургута Вадим Шувалов, глава Нижневартовска Василий Тихонов, глава Сургутского района Андрей Трубецкой. У них в следующем году заканчивается срок полномочий». В правительство ХМАО был отправлен запрос, на момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что по версии инсайдеров агентства, у нынешних югорских депутатов из Госдумы Павла Завального и Александра Сидорова слабые шансы на переизбрание в федеральный парламент. Поэтому назрела необходимость в поиске кандидатур на их замену.