У депутатов Госдумы от ХМАО слабые шансы на переизбрание

Александр Сидоров (слева) и Павел Завальный рискуют не попасть в следующий созыв Госдумы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

У депутатов Государственной Думы от ХМАО Павла Завального и Александра Сидорова слабые шансы на переизбрание в 2021 году. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству.

«Завальный не особо интересуется проблемами жителей своего избирательного округа. Постоянно живет в Москве. Он может быть и хочет сам продолжить работу в Госдуме в новом созыве, но шансы это сделать слабоватые. Сидоров находится уже в достаточно преклонном возрасте, в следующем году ему исполнится 69 лет. Поэтому вряд ли будет на окружном уровне будет принято решение о его поддержке на выборах в федеральных парламент», — считает инсайдер.

Завальный в разговоре с журналистом агентства заявил, что вопросы о переизбрании за год до выборов не собирается обсуждать и бросил трубку. Сидоров также уклонился от прямого ответа о своих планах на будущее. «Кто же из политиков за год поделится своими планами? Скажешь буду [баллотироваться] и вы станете „жрать“ целый год, скажешь не буду и уже [политический] труп», — прокомментировал Сидоров. В правительство ХМАО был отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО определен шорт-лист претендентов на место сенатора в Совете Федерации от региона. В него включены девять человек, которых внесли кандидаты на пост губернатора Югры Наталья Комарова, Алексей Савинцев и Михаил Сердюк.