Куйвашев выделил миллиард на бесплатные обеды школьникам

Муниципалитеты свердловской области получат более миллиарда рублей в качестве субсидии на обеспечение питанием школьников. Соответствующее постановление, подписанное главой региона Евгением Куйвашевым, было опубликовано порталом правовой информации Свердловской области.
Всего на эти цели планируется выделить около 1 056,9 миллионов рублей. Деньги предназначаются на обеспечение горячим питанием младших школьников региона. Согласно нормативу, утвержденному главой Екатеринбурга Александром Высокинским в конце 2019 года, обед одного младшего школьника стоит чуть более 70 рублей. Таким образом, выделенной суммы хватит примерно на 15 миллионов обедов.
Обеспечить горячим питанием всех школьников младших классов предложил президент РФ Владимир Путин, выступая в Федеральном собрании с ежегодным посланием. В июне стало известно, что правительство России направит на это 22 млрд рублей.