НАТО известно, что информация о «Новичке» давно раскрыта Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Требование НАТО раскрыть информацию по программе «Новичок» является абсолютно бессмысленным, так как данные об этом веществе уже давно рассекречены. Об этом URA.RU заявил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин.

«Программа „Новичок“ была закрыта еще в начале 1990-х в связи с тем, что несколько сотрудников уехали на Запад и все рассекретили. Было признано нецелесообразным ставить „Новичок“ на вооружение. НАТО об этом известно. Там просто дурака валяют», — считает Никулин. По его словам, подобными заявлениями НАТО пытается вынудить Россию «признаться в том, чего мы не делали».

В том, что информация по программе «Новичок» давно раскрыта, не сомневается и эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук. По его мнению, НАТО утратила смысл существования, так как блока Варшавского договора, для противостояния которому была создана организация, больше нет. «Теперь многие члены НАТО задаются вопросом: „А зачем мы все это содержим“. Им просто нужны пиар-поводы», — рассказал URA.RU Ющук.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал от РФ раскрыть информацию по программе «Новичок» после встречи послов стран-участниц по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Навальному стало плохо 20 августа в самолете. Судно экстренно посадили в Омске, где его госпитализировали, сообщает портал Nation News. Затем Навального перевезли в клинику в Берлине. В правительстве Германии заявили, что в организме блогера нашли следы вещества из группы «Новичок», передает портал «Утро.ру».

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