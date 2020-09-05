05 сентября 2020
04 сентября 2020

Челябинская область не может сделать рывок в борьбе с COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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За прошедшие сутки заболело 73 человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На утро 6 сентября в Челябинской области подтверждены 73 новых случая заболевания COVID-19. Это на шесть случаев меньше, чем накануне. При этом существенного рывка в борьбе с коронавирусом не произошло — заболеваемость в регионе с начала сентября колеблется в пределах 73-79 новых случаев в сутки.

«Плюс 73 новых подтверждения ко вчерашнему дню», — сообщает минздрав области со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Всего в регионе заразились инфекцией 14 851 человек. Заражены COVID-19 на данный момент 2 561 челябинец.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 137 человек. Всего за время пандемии в регионе 11 855 пациентов смогли побороть болезнь. Четыре пациента скончались за сутки — два человека непосредственно от COVID-19 и двое от сопутствующих заболеваний.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 4 августа продлил в регионе карантин по коронавирусу. Он продлится как минимум до 20 сентября. Сейчас регион находится на втором этапе снятия карантина — большая часть ограничений уже перестала действовать.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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