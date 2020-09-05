05 сентября 2020

Пандемия коронавируса пошла на убыль впервые в сентябре

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган. Необр, врач, медики, медработники
За сутки из больниц выписали 2 823 человека, переболевших коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Впервые в сентябре число подтвержденных случаев коронавируса оказалось меньше, чем в предыдущий день. За прошедшие сутки — на утро 6 сентября — в России зарегистрировано 5 195 новых случаев заражения коронавирусом (на 10 меньшем, чем 5 сентября).

«За последние сутки в России выявлено 5 195 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Всего с начала распространения инфекции ей заразились 1 025 505 россиян. Скончались за сутки 61 пациент с COVID-19 (всего 17 820). Выздоровели за последние 24 часа 2 823 человека (всего 840 949).

На первом месте по приросту инфицированных — Москва и Санкт-Петербург (620 и 192 случаев соответственно). Среди регионов УрФО лидером является Свердловская область (128). В ХМАО зарегистрировано 78 новых заболевших, в Челябинской — 73 (по данным областного минздрава), в ЯНАО — 55, в Пермском крае — 59, в Тюменской области — 50, в Курганской области — 25.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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