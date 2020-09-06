Глава депрессивного района ХМАО Игорь Набатов так и не смог выправить ситуацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Советского района ХМАО Игорь Набатов, у которого в 2021 году заканчивается срок полномочий, с высокой долей вероятности не станет снова главой муниципалитета. Об этом URA.RU рассказали два источника — в правительстве и думе ХМАО.

«Процедура, по которой будет выбираться (и в 2015 уже избирался — прим. ред.) глава Советского района, подразумевает конкурс. Претендентам нужно представить программу развития территории, а также заручиться поддержкой в региональном правительстве. По итогам работы за четыре с лишним года, Набатов такую поддержку растерял», — считает источник в югорском «белом доме».

Сам Набатов заявил URA.RU, что решение о дальнейшей политической карьере он еще не принял, а разговоры о том, что его перспективы на посту главы Советского района туманны, слышит с первого года своей работы. «С этой эпидемией и нынешними выборами (13 сентября состоятся выборы главы и депутатов городского поселения Советский — прим. ред.) времени думать о себе не было. Буду решать в конце сентября», — заявил Набатов журналисту агентства.

Один из депутатов думы ХМАО на условиях анонимности рассказал URA.RU, что Набатову все равно не хватит политических очков, чтобы снова стать главой Советского района, даже если он заручится поддержкой населения. «Главное его достижение — не сделал хуже. Но и лучше показатели района не стали, да и широкой поддержкой жителей он не пользуется», — считает депутат. Ранее URA.RU писало, что Советский район оказался аутсайдером рейтинга эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2019 года.