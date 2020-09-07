В Минздраве ответили, когда вакцина от COVID придет в регионы

Прививки от коронавируса скоро станут доступны в регионах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Поставки вакцины от коронавируса в регионы начнутся на следующей неделе. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«На следующей неделе параллельно с третьей стадией испытания начнутся первые поставки вакцины в регионы. Небольшие пока, чтобы соблюсти все интересы», — процитировали URA.RU ответ министра его представители.

Правительство РФ включило вакцину от коронавируса в перечень лекарств, распределение которых регулируется государством, еще в августе. Чтобы контролировать поставки и избежать дефицита препарата до конца 2020 года вводится заявочно-очередная система. Как писало URA.RU, одним из первых заявку успел оформить губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который поручил областному минздраву заняться вакциной от коронавируса еще до публикации постановления кабмина. Но позже стало известно, что первым вакцину получил мэр Москвы Сергей Собянин — в столице организовали пострегистрационные проверки препарата, которые идут с 5 сентября.

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