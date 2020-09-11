11 сентября 2020

«Нормандская четверка» установила срок для решения спора по ДНР

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ИННОПРОМ-2019. Первый день международной выставки. Екатеринбург, козак дмитрий, портрет
По словам Козака, прорыва в переговорах по Донбассу нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Участники встречи «нормандской четверки» договорились согласовать вопросы о Донбассе до конца сентября. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи.

«Договорились о том, что на уровне наших помощников, заместителей продолжится диалог по всем этим вопросам, попытаемся до конца сентября выработать согласованные решения», — цитирует Козака ТАСС.

Он отметил, что прорыва в результате переговоров достигнуто не было. «К сожалению, не могу похвастаться тем, что по всем вопросам удалось достигнуть решений», — подчеркнул замглавы администрации. По его словам, на в Берлине договорились, что меры, принятые 22 июля, будут соблюдаться, режим прекращения огня будет продолжен. Также Козак отметил, что обсуждались «принципиальные подходы» к выполнению минских соглашений и практические действия по их реализации. По его мнению, «камнем преткновения» на переговорах остается позиция большинства в Верховной Раде, которая заключается в стремлении Киева отойти от соглашений.

Прежде переговоры в «нормандском формате» прошли 3 июля. Но и тогда, по словам Козака, прорыва в ситуации не было. Договориться по вопросу особого статуса Донбасса не удалось «из-за позиции Киева».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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