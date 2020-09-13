У чиновников ХМАО паника из-за молчания Комаровой

Формально, срочные договоры закончились с чиновниками в 18:00 Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

Спустя сутки после назначения губернатор ХМАО Наталья Комарова не обнародовала данные о персональном составе правительства. Следовательно, не приняты решения о продлении служебных контрактов директоров департаментов и служб, а также их заместителей, срочные соглашения с которыми истекли сегодня в 18.00. Об этом URA.RU рассказал один из чиновников.

«Региональные чиновники находятся в подвешенном состоянии — с этого момента они де-юре не имеют права права подписи, пока не будут подписаны документы об их переназначении», — продолжает инсайдер.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО журналисту агентства заявили, что о кадровых решениях будет сообщено сразу, как они будут произведены. На момент написания новости информации о назначениях или переназначения нет. Источник, знакомый с ситуацией, считает, что среди заместителей губернатора шаткие позиции у Николая Милькиса (отвечает за департамент экономического развитий), Юрия Южакова (ответственен за департаменты культуры и физкультуры) и Всеволода Кольцова (курирует департаменты здравоохранения, образования и молодежной политики, социального развития).

Ранее URA.RU писало, что в новый состав окружного правительства уже точно войдет Владислав Нигматулин — на его назначение повлиял федеральный проект. По остальным персоналиям вопрос по-прежнему открыт.