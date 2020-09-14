Накануне возобновились занятия в двух школах, которые не смогли начать работу с 1 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По причине распространения коронавируса, а также ОРВИ и гриппа 96 школьных классов в Екатеринбурге переведены на дистанционное обучение. Об этом на заседании гордумы сообщила новый вице-мэр по соцполитике Екатерина Сибирцева.

«В 19 школах 22 класса находятся на дистанте по ковиду. Там болеют в основном дети — 21 ребенок и два сотрудника [из педагогического состава]», — сказала Сибирцева, уточнив, что решения о переходе классов на дистант принимаются Роспотребнадзором. В то время как закрытие образовательных групп по причине ОРВИ и гриппа находится в ведении самих школ, подчеркнула замглавы Екатеринбурга. Она добавила, что с 14 сентября возобновлены очные занятия в школах №179 и №148, которые не смогли начать работу с 1 сентября из-за случаев коронавируса в педагогических коллективах.

«Сейчас начался сезонный подъем [заболеваемости] ОРВИ и гриппа, здесь у нас ситуация, к сожалению, не такая… В общем, сложная. 74 класса в 34 школах у нас уже закрыты по ОРВИ и гриппу. Поэтому не меньшую, чем ковид, опасность представляют ОРВИ и грипп», — заметила Сибирцева. Также, по ее словам, превентивное закрытие классов (всего в Екатеринбурге насчитывается более пяти тысяч школьных групп) — «распространенная мера».