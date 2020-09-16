Текслер выдвинул новые требования челябинскому олигарху Зюзину

Алексей Текслер (слева) потребовал от Игоря Зюзина (справа) ускорить решение экологических проблем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы экологии в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 сентября потребовал от ПАО «Мечел» ускорить мероприятия по снижению выбросов в рамках соглашения с правительством региона. Кроме того Текслер предложил заключить новое, дополнительное соглашение. Предприятие, принадлежащее бизнесмену Игорю Зюзину, должно закрыть проблему «рыжего дыма» в Челябинске.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора, свои заявления Текслер озвучил на совещании, где обсуждались итоги соглашения, заключенного еще в 2018 году. Зюзин брал на себя обязательства по реализации экологических программ на «Мечел-коксе» и Челябинском металлургическом комбинате в обмен на отмену налога на движимое имущество. Реализация программ должна завершиться в 2024 году.

«Я прошу ускорить ряд мероприятий и завершить их не в 2024 году, а не позже 2023 года», — заявил Текслер. Гендиректор «Мечела» Олег Коржов предложение поддержал и сообщил, что компания по ряду пунктов уже идет с опережением графика. Текслер предложил подписать новое соглашение, чтобы раз и навсегда закрыть проблему «рыжего дыма».

Такой дым постоянно висит над предприятиями «Мечела», загрязняя воздух во всем городе. «Все технологии существуют, чтобы проблему качества воздуха в Челябинске решить, — подчеркнул губернатор. — Необходимо исключить неорганизованные выбросы в цехах».

Текслер также обратил внимание руководства «Мечела» на необходимость выполнения социальных обязательств на территории своего присутствия в Металлургическом районе. Принадлежащие компании стадион и ДК находятся в плохом состоянии, а эти объекты важны для города. Кроме того, губернатор потребовал от руководства «Мечела» закрыть все долги по платежам за землю.