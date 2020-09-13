В Златоусте начинается борьба за власть с бывшим мэром

Экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин вернулся в политику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Победа экс-мэра Златоуста Вячеслава Жилина на выборах местных депутатов обострила борьбу за пост председателя горсобрания. Как сообщил URA.RU высокопоставленный источник, бывший чиновник поспорит за должность с действующим спикером Алексеем Карюковым.

«Карюкова с утра не могут найти. Обычно все у главы собираются на утро после выборов. А его нет. Скорее всего, переживает. У него сейчас большая головная боль — между ним и Жилиным пробежала черная кошка. Карюков намерен сохранить должность. Жилину после поста мэра не с руки работать в горсобрании рядовым депутатом. Тем более, что до назначения главой он уже был спикером. Так что сейчас начинается борьба за должность председателя горсобрания», — поделился инсайдер.

По данным из «Единой России», в партии недовольны результатами выборов в Златоусте. «Избирательным штабом руководила бывшая сотрудница мэрии, юрист компании „Смарт“ Оксана Демида. Она даже мужа Андрея Кабанова избрать не смогла. Он проиграл кандидату от „Справедливой России“ Льву Алексееву. Из-за того, что горсобрание получилось разношерстным, оно будет очень проблемным», — считает источник.

Карюков не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Жилин заявил, что кандидатуру спикера должен определить мэр Максим Пекарский. «Я считаю, что Пекарский как глава должен определять, с кем ему будет комфортно работать. Это главный фактор. Я ни с кем переговоры не веду», — заверил экс-мэр.

На момент выхода новости еще не были подсчитаны все голоса на выборах в горсобрание Златоуста. По предварительным данным, «ЕР» не получит большинство.