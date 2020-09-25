В России объявили места, в которых запретят курить

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Виды Будапешта. Венгрия, курение, перекур, офисный работник
С 2021 года в России запретят курить в больницах, на складах и базах, а также на объектах торговли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России будет запрещено курить в больницах, на складах, базах и на объектах торговли. Новые правила начнут действовать с 1 января 2021 года.

«Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством РФ», — приводит RNS текст постановления правительства РФ «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».

Согласно новым правилам, руководители вышеуказанных организаций должны будут разместить на своих объектах знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». А в местах, где это разрешено, появится знак «Место для курения».

Также стало известно, что в России могут запретить работать кальянным до конца 2020 года. С таким предложением обратился к Минздраву РФ член Общественной палаты Султан Хамзаев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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