В России объявили места, в которых запретят курить

В России будет запрещено курить в больницах, на складах, базах и на объектах торговли. Новые правила начнут действовать с 1 января 2021 года.
«Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством РФ», — приводит
Согласно новым правилам, руководители вышеуказанных организаций должны будут разместить на своих объектах знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». А в местах, где это разрешено, появится знак «Место для курения».
Также стало известно, что в России могут запретить работать кальянным до конца 2020 года. С таким предложением обратился к Минздраву РФ член Общественной палаты Султан Хамзаев.
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