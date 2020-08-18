В России предложили закрыть все кальянные

Султан Хамзаев считает, что кальяны нужно запретить из-за коронавируса Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России могут запретить работать кальянным до конца текущего года. С таким предложением обратился к Минздраву РФ член Общественной палаты Султан Хамзаев

«Просим вас рассмотреть возможность рекомендовать властям субъектов Российской Федерации запретить до конца текущего года работу специализированных кальянных», — цитирует Хамзаева RT. Он подчеркнул, что это необходимо для снижения рисков заболеваемости коронавирусом, поскольку специалисты неоднократно отмечали кальян, как один из способов передачи вируса.

Также член Общественной палаты предложил запретить продажу кальянов в общепите до 31 октября, тогда в силу должен вступить запрет на его курение в помещениях кафе и ресторанов. Для продолжения работы, кальянные должны стать узкоспециализированными заведениями и отказаться от еды и напитков.

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