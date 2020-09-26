Мясников развеял популярные мифы о здоровом питании

По словам Мясникова, кефиры из магазина и смузи вредны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Люди, придерживающиеся здорового питания, употребляют большое количество вредной пищи. К ней относятся кефир, йогурт, кукурузные хлопья и смузи. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

«К сожалению, пищевая промышленность нас гробит наравне с табачной», — цитирует Мясникова «Ридус».

Он объяснил, что кефиры из йогурты из магазина нельзя считать полезными, так как это продукты длительного срока хранения. Они не содержат пребиотиков, о которых зачастую написано на упаковке. Также Мясников опроверг информацию о пользе кукурузных хлопьев, сделанных из рафинированной муки. По его словам, замена сахарозы фруктозой не имеет значения, так как оба продукта способны вызвать сахарный диабет. Популярные среди сторонников здорового образа жизни смузи Мясников также считает вредными из-за большого содержания сахара. Кроме того, телеведущий назвал большой ошибкой пристрастие к «кофе для похудения». Он считает, что это всего лишь маркетинговый ход, нацеленный на повышение продаж.

Ранее Доктор Мясников назвал четыре показателя, по которым можно судить об угрозе сердечных заболеваний и даже онкологии. Это артериальное давление, уровень холестирина в крови, показатель сахара и объем талии. По словам врача, объем талии важнее, чем цифра на весах. У мужчин этот показатель не должен превышать 102 сантиметра, а у женщин — 88 сантиметров.