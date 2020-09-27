Волна заражений COVID в Челябинской области нарастает

Челябинские врачи работают со все большим напряжением Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 28 сентября произошло 79 случаев заражения коронавирусом за сутки (на выходных зарегистрированы 81 и 83 случая), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. В том числе заболели шесть школьников, что пока не сказалось на количестве закрытых на карантин по COVID классов — таких по-прежнему один.

«С начала пандемии произошло 16 572 случая заражения, сейчас лечение проходят 3 288 южноуральцев. Умерли четыре человека в возрасте 75, 79, 83 и 84 лет. У всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 11 человек, с начала пандемии — 12 766 жителей области.

До 4 октября в Челябинской области действует режим повышенной готовности, большая часть ограничений была снята. Однако на фоне повышения заболеваемости губернатор Алексей Текслер рекомендовал по возможности перевести часть работников на удаленный режим, что сейчас и происходит. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.