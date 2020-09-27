Часть жителей области решено перевести на дистанционный режим работы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 28 сентября — 291-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 202-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 16 493, выздоровели 12 755 и скончались 472 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 151 438 (+7 867) случаев заражения. Вылечились 943 218 (+3 068) пациентов — почти 82% от заболевших. Умерли 20 324 (+99) человека — 1,7% от заразившихся.

Область держится на рекордных отметках заражений

Начиная с прошлой недели, регион удерживается на рекордных отметках заражений. Этот показатель не опускается ниже 80 случаев за сутки, регулярно превышая их — антирекорд последних трех месяцев стал обыденностью.

По данным на воскресенье, с начала пандемии зарегистрировано 16 493 заражения. Ежедневно на Южном Урале умирают по три-пять человек.

Коронавирус погубил еще одного челябинского врача

Заведующий первым терапевтическим отделением поликлиники горбольницы №3 в Магнитогорске (Челябинская область) Юрий Ишимов умер, заразившись коронавирусом. Он скончался 25 сентября в возрасте 58 лет, подтвердили URA.RU в лечебном учреждении. Ишимов стал двенадцатым медиком-южноуральцем, скончавшимся от вируса в пандемию. Одиннадцатым погибшим от COVID врачом также был магнитогорец: детский врач Юрий Шералапов умер в августе. Ему было лишь 55 лет.

Челябинцы уходят на удаленку

Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о переводе части сотрудников на удаленный режим работы. «Согласно документу, руководителям предприятий и организаций внебюджетного сектора рекомендуется разрешить части сотрудников работу в дистанционном формате», — говорится в сообщении пресс-службы Текслера. Часть административного персонала, государственной и муниципальной службы планируют перевести на дистанционный режим работы. Однако работа социальных и образовательных учреждений продолжится в обычном режиме, там дистант вводить не собираются.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

До 4 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры также могут продлить действующие больничные. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.