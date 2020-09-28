В челябинском городе депутаты перессорились после выборов

Светлану Виноградову упрекнули в лоббировании своей кандидатуры спикера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чебаркуле (Челябинская область) 29 сентября сорвалась первая сессия нового состава городского собрания. На этой сессии должны были избрать спикера собрания и назначить конкурс по выборам мэра города. Как сообщил URA.RU источник в собрании, об отмене сессии депутатам сообщили накануне.

«Возникли проблемы с кандидатурой спикера собрания, — рассказал источник. — Председателем собрания хотят сделать Вячеслава Перенесеева». По словам инсайдера, и. о. мэра Светлана Виноградова даже собирала новых депутатов-бюджетников, чтобы убедить их голосовать за Перенесеева. Далее, по словам источника, она стала обзванивать других депутатов и часть из них просто взбунтовались. «Договаривались, что спикером станет депутат, набравший больше всех голосов, — пояснил инсайдер. — Больше всех возмущались Эдуард Зулкарнаев и Владимир Мошков. Во избежание скандала сессию отменили».

Связаться с Перенесеевым не удалось. Телефоны Зулкарнаева и Мошкова не отвечают. Виноградова объяснила URA.RU перенос сессии иными причинами. «Готовы не все бумаги, — сообщила она URA.RU. — Заседание отложили до 5 октября. С бюджетниками я по поводу нового спикера не встречалась».

На сессии 5 октября также будет объявлен конкурс по выборам главы Чебаркуля. У действующего мэра Сергея Ковригина, которого сейчас судят по обвинению в коррупции, полномочия истекают 7 декабря. Виноградова имеет все шансы избраться главой города. «С кандидатурой спикера в Чебаркуле не все так просто, — признал в разговоре с URA.RU источник в политблоке правительства региона. — Идут консультации и вопрос на контроле у губернатора Алексея Текслера».