Челябинских пенсионеров оставили зимовать в доме без батарей

Батареи в двухэтажном доме срезали вандалы Фото: Илья Московец © URA.RU

Собственников двух квартир двухэтажного дома в городе Копейске (Челябинская область) оставили без отопления из-за вандалов, которые срезали батареи в соседнем подъезде. Почти все квартиры в доме пустуют. Как уточнили URA.RU в администрации Копейска, этот дом находится на расселении.

«Мои родители и их соседи всю жизнь живут на Обухова, 11. Они пенсионеры и находятся на самоизоляции. В Копейске их дом, работа, родственники, сад, гараж, поэтому они хотят остаться жить здесь, а им предлагают квартиры в Чурилово (находится в 20 км от дома, в котором пенсионеры живут сейчас, — прим.ред.). Сейчас они вынуждены ходить в валенках по квартире. Накануне вандалы вырезали батареи в соседнем подъезде, теперь подключение отопления невозможно», — рассказала корреспонденту URA.RU дочь замерзающей четы Хайрутдиновых Рита.

В этом микрорайоне планируется строительство нового квартала многоэтажных домов. Для жителей трех квартир соседнего дома, которые также расселяли в этом году, нашли равноценные по площади квартиры в Копейске, а сейчас не могут подобрать еще две. Остальные жители уехали жить в Чурилово.

«В администрации Копейска нам сказали, что в городском бюджете предусмотрены средства в размере 32,6 тысячи рублей за квадратный метр, но если до нового года квартиры не найдут, деньги мэрия будет вынуждена вернуть и начать поиски в следующем году», — уточнили пенсионеры. В администрации Копейска передали информацию в профильное управление и обещали URA.RU дать подробный комментарий позже.