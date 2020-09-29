Челябинских студентов-медиков призвали придти на помощь врачам поликлиник и больниц
В Чебаркуле сорвано заседание горсовета — в школе Копейска произошла вспышка коронавируса — студентов-медиков просят помочь врачам — семья Марцинкевича подала заявление об убийстве. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 30 сентября — в обзоре URA.RU:
Заседание горсобрания в Чебаркуле не состоялось
- В Чебаркуле 29 сентября сорвалась первая сессия нового состава горсобрания, где были должны избрать спикера собрания и назначить конкурс по выборам мэра города.
В копейской школе произошла вспышка коронавируса
- Половина из 53 учителей в школе №1 города Копейска ушли на больничные, так как у пяти из них подтвердился условно-положительный тест на коронавирус.
Студентов-медиков просят помочь врачам
- Челябинских студентов-медиков просят прийти на помощь сотрудникам больниц и поликлиник, которые не справляются с работой из-за коронавируса и сезонными инфекциями. К ним 29 сентября обратилась первый вице-губернатор Ирина Гехт.
Адвокаты семьи Марцинкевича подали заявление об его убийстве
- Защита семьи Максима Марцинкевича (Тесака), которого нашли мертвым в СИЗО Челябинска направила в Следственный комитет России заявление о его убийстве.
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