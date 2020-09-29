29 сентября 2020
28 сентября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 30 сентября. Семья Тесака заявила об его убийстве, в школе Копейска педагоги ушли на больничные

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Визит Николая Цуканова на ММК. Челябинская область, Магнитогорск, химическая лабаратория, студенты
Челябинских студентов-медиков призвали придти на помощь врачам поликлиник и больниц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чебаркуле сорвано заседание горсовета — в школе Копейска произошла вспышка коронавируса — студентов-медиков просят помочь врачам — семья Марцинкевича подала заявление об убийстве. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 30 сентября — в обзоре URA.RU:

Заседание горсобрания в Чебаркуле не состоялось

В копейской школе произошла вспышка коронавируса

  • Половина из 53 учителей в школе №1 города Копейска ушли на больничные, так как у пяти из них подтвердился условно-положительный тест на коронавирус.

Студентов-медиков просят помочь врачам

Адвокаты семьи Марцинкевича подали заявление об его убийстве

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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