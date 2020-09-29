Челябинских студентов-медиков призвали придти на помощь врачам поликлиник и больниц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чебаркуле сорвано заседание горсовета — в школе Копейска произошла вспышка коронавируса — студентов-медиков просят помочь врачам — семья Марцинкевича подала заявление об убийстве. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 30 сентября — в обзоре URA.RU:

Заседание горсобрания в Чебаркуле не состоялось

В Чебаркуле 29 сентября сорвалась первая сессия нового состава горсобрания, где были должны избрать спикера собрания и назначить конкурс по выборам мэра города.

В копейской школе произошла вспышка коронавируса

Половина из 53 учителей в школе №1 города Копейска ушли на больничные, так как у пяти из них подтвердился условно-положительный тест на коронавирус.

Студентов-медиков просят помочь врачам

Челябинских студентов-медиков просят прийти на помощь сотрудникам больниц и поликлиник, которые не справляются с работой из-за коронавируса и сезонными инфекциями. К ним 29 сентября обратилась первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Адвокаты семьи Марцинкевича подали заявление об его убийстве

Защита семьи Максима Марцинкевича (Тесака), которого нашли мертвым в СИЗО Челябинска направила в Следственный комитет России заявление о его убийстве.