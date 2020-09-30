Мэра из ХМАО наказали за конфликт с фермером-оппозиционером

В конфликт чиновника и фермера вмешалась прокуратура Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Югорская межрайонная прокуратура наказала главу Советского района Игоря Набатова за задержку в предоставлении субсидии из окружного бюджета фермеру и оппозиционному депутату Виталию Пояркину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Пояркин пожаловался в прокуратуру на то, что чиновники отказывают ему в предоставлении субсидии из окружного бюджета в рамках программы поддержки фермеров. Объяснялось это наличием задолженности по налогам. Однако в результате прокурорской проверки нарушений со стороны агрария не нашлось. «Межрайонный прокурор внес представление в адрес главы Советского района, а также принес протест на постановление об отказе в предоставлении субсидии», — сообщили в прокуратуре ХМАО. Также Набатова оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Пояркин в разговоре с журналистом агентства сообщил, что удовлетворен исходом дела. «Считаю, что задержка с выплатой в субсидии была связана с тем, чтобы оказать на меня как на депутата районной думы давление, чтобы я проголосовал за принятия отчета главы муниципалитета», — прокомментировал Пояркин.

Глава Советского района оказался не согласен с такой интерпретацией произошедших событий. «На момент подачи документов, у нас была информация о наличии налоговой задолженности у Пояркина. Потом когда все прояснилось, деньги были перечислены. Можно ведь и по-другому трактовать ситуацию. Он представлял неготовые документы для получения субсидии в момент, когда я собираюсь отчитываться перед думой, для того, чтобы рассчитывать на мою лояльность в решении его вопроса», — высказал свою точку зрения Набатов.