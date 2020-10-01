Инсайд: назначена дата выборов смотрящего по ХМАО

Временно криминальные финансовые потоки в ХМАО контролирует Раджик Нижневартовский, но на это место претендуют и другие воры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Ражидин Михралиев, также известный как вор в законе Раджик Нижневартовский, не стремится занять пост смотрящего по ХМАО. Из-за этого авторитетные воры решили изменить традицию и провести выборы нового смотрящего не на сороковой день после смерти предыдущего смотрящего по региону, а раньше — в эти выходные. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с Михралиевым.

«Сейчас временно исполняет обязанности смотрящего по ХМАО как раз Раджик, но он сравнительно недавно вышел из тюрьмы, и планов на изменение своего статуса от смотрящего по Нижневартовску до смотрящего по региону, у него не было. Он и сейчас не очень хочет заниматься таким большим общаком, какой сложился в ХМАО, но если его назначат — выбора у него не останется, поэтому авторитеты и спешат», — считает источник агентства.

С этим утверждением не совсем согласен один из осведомленных в подобных вопросах силовик. По мнению полицейского, авторитеты не станут рушить старую традицию даже ради теневого бюджета ХМАО, который пополняется за счет краж нефти. «Сейчас власть в криминальном мире децентрализована и держится не на решениях авторитетов, а на традициях. Важнейшая из них — запрет на назначения смотрящих до окончания сорокадневного траура. А он из-за смерти Владимира Зятькова (Зятька) продлится до 19—20 октября. В полиции ХМАО отказались комментировать данную информацию.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО при столкновении лодки с баржей погиб Влядимир Зятьков — смотрящий по региону. На его место, кроме Раджика, прочат Ткача Няганского. Криминальный мир до сих пор не определился с фаворитом — претензии есть к обоим.