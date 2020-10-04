04 октября 2020

Территории рядом с Баку попали под обстрел. Ракеты могли задеть мощную электростанцию

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Армения выпустила 2 ракеты средней дальности по районам Хызы и Абшерон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Вооруженные силы Армении выпустили ракеты по городам и регионам Азербайджана. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, Армения выпустила 2 ракеты средней дальности по районам Хызы и Абшерон. Административный центр Хызынского района расположен в 100,6 км от Баку, а Абшеронский район — в 5 — 6 км. Также 2 ракеты упали в районе города Мингечевир, рядом с которым находится Мингечевирское водохранилище, гидроэлектростанция и мощная ТЭЦ. По данным генпрокуратуры Азербайджана, в результате ракетного удара пострадали пять человек.

Сегодня Министерство обороны Азербайджана сообщило, что во время обстрела вооруженными силами Армении военных объектов в городе Гянджа пострадали мирные жители, объекты инфраструктуры и древние постройки, представляющие историческую ценность.

Ранее политолог, историк и журналист Николай Сванидзе заявил о том, что война в Карабахе будет продолжаться сотни лет. По его словам, в этой истории никто не победит.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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