В Свердловской области продолжает расти число больных COVID

В Свердловской области 6 октября зарегистрировано 176 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. Показатели растут с конца сентября. При этом увеличилось число тяжелобольных и госпитализированных.
«Состояние 114 госпитализированных оценивается как тяжелое, 106 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 55 — на аппаратах ИВЛ», — уточнили в штабе. Там отметили, что еще 554 пациентов в региональных больницах находятся в состоянии средней тяжести. По данным уральского полпредства, на 5 октября в Свердловской области госпитализированы 3 280 пациентов, 7 753 находятся под наблюдением.
За сутки зарегистрированы семь случаев смерти больных коронавирусом. Всего умерли 622 свердловчан, зараженных COVID. Выздоровели 113 человек. Общее число выписанных достигло 22 383. Всего заболели 30 163 свердловчан.
Также продолжает расти число больных пневмонией. По данным Роспотребнадзора, в Свердловской области за прошедшую неделю зарегистрировано 1 709 случаев внебольничных пневмоний (по предварительным диагнозам). Показатель выше, чем в прошлом году, в 1,85 раза, среднегодовой уровень превышен в 2,6 раза.
Подписывайтесь на URA.RU в