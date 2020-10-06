06 октября 2020

Мэр Екатеринбурга заставил волноваться команду губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Второго всемирного боксерского форума. Екатеринбург, высокинский александр, куйвашев евгений
Командировка Александра Высокинского навлекла на него новые подозрения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отправился в бизнес-школу «Сколково» для участия в образовательной программе. По информации агентства, подготовкой поездки занималось полпредство президента РФ в УрФО. Поскольку резиденция губернатора не участвовала в согласовании командировки, отъезд Высокинского в Москву — дополнительный фактор раздражения областных властей, оценивают в региональных структурах власти.

«До конца недели Высокинский будет находиться на семинарах для глав российских городов в „Сколково“. Такие поездки готовятся по линии администрации президента и окружных властей, которые составляют списки участников сессий», — объяснил источник в мэрии. Информацию об отъезде Высокинского URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. Получить оперативный комментарий полпредства на момент публикации не удалось. Источник URA.RU в уральском представительстве президента РФ подчеркнул, что ведомство непричастно к подготовке сессии в «Сколково».

Собеседник URA.RU в окружении губернатора Евгения Куйвашева подтвердил, что региональные власти были «лишь поставлены в известность» о предстоящей командировке мэра. «Это имеет, скорее, негативный эффект. Учитывая ревностное отношение к несогласованным контактам между Александром Геннадьевичем [Высокинским] и полпредством президента [РФ в УрФО]», — объяснил инсайдер, намекая на имевшиеся ранее между двумя центрами влияния и предположения команды губернатора, что мэр ведет игру за его спиной.

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Впрочем, по мнению политолога Михаила Коробельникова, интрига вокруг трехдневного визита Высокинского в столицу преувеличена. «Я не думаю, что это будет иметь глобальные, серьезные последствия, поскольку никто не вышел за рамки своих компетенций. Мы наблюдаем лишь за очередным эпизодом в соревновании двух домов власти: полпредство еще раз показало, что напрямую работает с городом», — сказал эксперт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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