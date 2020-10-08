Долги пермяков перед ресуроснабжающими организациями растут Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пермском крае выросли долги населения и управляющих организаций за коммунальные ресурсы. Об этом URA.RU сообщили в ресурсноснабжающих организациях края. В компании «Новогор-Прикамье» (оператор городского водоканала — прим.ред.) агентству пояснили, что долги населения достигли суммы 1,4 млрд. рублей.

«Основная часть долга— около 1 358 млн рублей — приходится на население. По сравнению с прошлым годом, задолженность выросла на 62,6 млн рублей», — указали в пресс-службе «Новогор-Прикамье», уточнив, что речь идет о тех абонентах, которые рассчитываются за воду «напрямую». В компании добавили, что в Арбитражный суд в этом году предъявлены сотни исков на сумму свыше 100 млн. рублей.

В пермском филиале ПАО «Т Плюс» также заявили о росте задолженности за поставленные ресурсы. Больше всего должников за тепло и горячую воду приходится на Пермь. «Наибольший прирост продемонстрировала категория физлиц — 20% или 480 млн. рублей», — пояснили в пресс-службе ПАО «Т Плюс».

Долги населения за электроэнергию в этом году растут «динамичней», чем в прошлом, отметили в «Пермэнергосбыте». Сумма долга пермяков перед сбытовой компанией достигла 1,57 млрд. рублей. При этом в «Пермэнергосбыте» отмечают, что, как правило, к концу года сумма задолженности снижается примерно на 30%.

В начале апреля из-за пандемии правительство РФ приняло решение запретить начислять россиянам пени при оплате коммунальных услуг до конца 2020 года. Однако позднее в Госдуме предложили вернуть штрафные санкции за неоплату услуг ЖКХ.