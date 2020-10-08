08 октября 2020
07 октября 2020

Губернатор ХМАО изменила режим работы из-за коронавируса. URA.RU знает, как Комарова провела день

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой со спортсменами города. Сургут, портрет, комарова наталья
Губернатор рассказала о том, что заразилась коронавирусом, накануне Фото: Алексей Андронов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Первый день на самоизоляции, после того, как губернатор ХМАО Наталья Комарова узнала о заражении коронавирусом, глава региона провела дома. Это подтвердили источники URA.RU, близко знакомые с главой региона.

«Губернатор целый день провела дома, работая из своего домашнего кабинета, который оснащен всем необходимым. В том числе и оборудованием для сеансов видеосвязи. Оттуда же она провела совещание по теме жилья в ХМАО», — сообщил инсайдер.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО подтвердили, что рабочий график губернатора на сегодняшний день не менялся. «Губернатор работает по графику, с применением дистанционных технологий», — добавили в депсвязей.

Главный врач одной из городских больниц ХМАО, посмотревший по просьбе URA.RU часть прямого эфира губернатора (он длился более двух часов), не заметил каких-либо изменений состояния здоровья главы региона. «Комарова выглядит собранной, не кашляет, одышки нет. Судить о наличии или отсутствии у нее высокой температуры по видео невозможно, но два с лишним часа, если температура тела высокая, так не просидишь», — считает врач, добавляя, что вероятно болезнь губернатора протекает в легкой или бессимптомной форме.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова заразилась коронавирусом. Об этом политик сообщила в Instagram, добавив, что чувствует себя нормально, но переходит на удаленный формат работы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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