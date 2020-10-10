Выяснилось, зачем сняли видео с истощенной девочкой из Карпинска. Его не хотели показывать властям

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Прибытие борта вертолета с истощенной девочкой из Карпинска. Екатеринбург, скорая помощь, медики, фельдшеры
Девочку на вертолете доставили в Екатеринбург Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Мать морила голодом новорожденную дочь в Карпинске

Автор скандальной видеозаписи с истощенной девочкой из Карпинска (Свердловская область) собирается обращаться в прокуратуру. По ее словам, она не публиковала запись в интернете, а делала ее исключительно для того, чтобы показать предполагаемому отцу ребенка.

«Весь Карпинск гудит, что я слила все это видео в Интернет. Но я этого не делала», — цитирует автора видео Ирину (имя изменено — прим. ред.) «Комсомольская правда». Она подчеркнула, что видео делала не для общего просмотра, а для того, чтобы показать его предполагаемому отцу девочки. Как оно оказалось в сети, девушка не знает.

После публикации видео на Ирину обрушился поток негатива. Сейчас она готовит заявление в прокуратуру с целью установить, как запись оказалась в интернете.

Ранее в городе Карпинске Свердловской области обнаружили новорожденную девочку в истощенном состоянии. По информации прокуратуры, ребенок родился в апреле этого года. Сразу после рождения мать девочки закрыла ее в шкафу и решила уморить голодом. Однако ребенок выжил. В настоящее время ее в состоянии крайнего истощения доставили в Екатеринбург в ОДКБ №1.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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