Власти Екатеринбурга заявили о дефиците воды

На решение проблемы с дефицитом воды предложили потратить 336 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Коммунальщики Екатеринбурга начали перекачку воды из Нязепетровского водохранилища (Челябинская область) в реку Чусовая, чтобы обеспечить горожан ресурсами. Об этом заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству сообщил вице-мэр по ЖКХ Владимир Гейко. По его словам, ожидается, что перекачка воды для восполнения запасов Волчихинского, Новомариинского и Верхнемакаровского водохранилищ продлится как минимум до декабря.

«Да, на сегодняшний день имеется дефицит водных ресурсов в связи с малыми осадками и приточностью. Перекачка [воды] начата с 1 октября. МУП „Водоканал“ планируется перекачка в октябре, ноябре и декабре», — сказал Гейко.

Представители ЕМУП «Водоканал» в гордуме — депутаты Григорий Вихарев (советник директора предприятия) и Александр Караваев (замдиректора МУПа) — попросили включить в муниципальную программу «Развитие ЖКХ и повышение энергоэффективности» траты в размере 336 млн рублей для наполнения местных водохранилищ.

В ответ представители администрации отметили, что ранее — например, в 2019 году — тратили на эти цели в десять раз меньше: от 30 до 40 миллионов рублей. Поэтому Владимир Гейко и вице-мэр по финансам Марина Андрусь предложили дождаться более точных расчетов дефицита и необходимых трат из бюджета. «У нас сегодня сложности в городе, и воды может не хватить. И денег у муниципального предприятия [„Водоканал“] тоже может не хватить», — предупредил Караваев. Предполагается, что вопрос с объемом финансирования перекачки воды будет обсужден гордумой и мэрией позже.