В Курганской области появился новый крупный очаг коронавируса

Больных коронавирусом лечат не только в Кургане, но и в районах региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 19 октября подтвердились 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Самые крупные очаги распространения инфекции в области находятся в Кургане, Шадринске и Кетовском районе. Ранее третье место по заболеваемости в регионе занимал Сафакулевский район.

«На 19 октября в Курганской области лабораторно подтверждено 74 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба Курганской области. 44 больных обнаружили в Кургане, остальных — в Белозерском, Звериноголовском, Варгашинском, Щучанском, Юргамышском, Каргапольском и Кетовском районах.

Всего в регионе коронавирус за время пандемии обнаружили у 4998 человек. Из них выздоровели 3975 зараженных и 60 умерли от коронавируса. Больше всего больных коронавирусом за день в регионе обнаружили 18 октября. Тогда выявили 75 случаев. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

Из-за угрозы распространения COVID-19 в Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет.