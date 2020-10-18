В помещении мало внимания уделяли санитарным нормам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге приостановили работу транспортной компании ООО «Декар-Бас», в работе которой выявлены нарушения норм, введенных против распространения коронавируса. Также компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. По данным инсайдеров, компания принадлежит экс-чиновнику мэрии Екатеринбурга.

«В результате надзорных мероприятий было установлено, что в ООО „Декар-Бас“ нарушаются требования санитарных правил: на предприятии в местах общего пользования отсутствуют умывальники, антисептики для рук, одноразовые полотенца; в помещениях с постоянным нахождением работников отсутствуют облучатели рециркуляторного типа, в помещении для получении путевых листов водители общественного транспорта не соблюдают социальное дистанцирование, отсутствует социальная разметка», — говорится в сообщении ведомства. Также в помещениях общего пользования не проводилась регулярная влажная уборка.

В результате в отношении автотранспортного предприятия ООО «Декар-Бас» было принято решение о временном запрете деятельности. Был составлен протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Перевозчик устранил нарушения до судебного заседания, однако штраф в размере 200 тысяч рублей все же был выписан.

Согласно открытым данным, учредителем ООО «Декар-Бас» является Дмитрий Колмыков. Однако, по данным источников URA.RU, предприятие имеет отношение к экс-начальнику транспортного комитета Екатеринбурга Александру Демину (покинул пост в мэрии в 2009 году).