Из-за аварии на месторождении «Роснефти» в ХМАО возник фонтан технической воды Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Видео аварии на Правдинском месторождении в ХМАО появилось в соцсетях. Фонтан технической воды высотой до 15 метров удалось заснять на телефон одному из работников месторождения. Последствия выброса уже устраняются, сообщили URA.RU в пресс-службе «РН-Юганскнефтегаз».

«ООО „РН-Юганскнефтегаз“ (дочерняя компания „Роснефти“) завершает работы по очистке участка на месте отказа водовода и выброса технической воды на Правдинском месторождении. Площадь выхода воды составила 0,001 га», — сообщают в пресс-службе компании.

В течение четырех часов удалось перекрыть водовод и ликвидировали порыв. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших, а угроза окружающей среде отсутствует, говорят в компании. Однако источник URA.RU, разбирающийся в нефтедобыче, считает, что не все так однозначно: «Эта жидкость — подтоварная вода. Она поднимается из недр вместе с нефтью и в силу своего химического состава может нанести существенный вред окружающей среде».

Сейчас специалистам природнадзора ХМАО и других профильных ведомств предстоит установить, кто будет выяснять причины и последствия ЧП, поскольку неподалеку расположено городское поселение Пойковский. В природнадзоре ХМАО и прокуратуре округа корреспонденту URA.RU не ответили.

На Правдинском месторождении, находящемся неподалеку от Нефтеюганска и Сургута, уже происходили ЧП. На месторождении случился пожар, причина возгорания — удар молнии в сухую растительность