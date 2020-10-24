Президент Польши Анджей Дуда заболел коронавирусом

У президента Польши Анджея Дуды обнаружили коронавирус. Об этом сообщил государственный секретарь канцелярии президента республики Блажей Спихальский.
«Результат оказался положительным», — написал в своем Twitter секретарь. Уточняется, что Дуда чувствует себя хорошо и находится на связи с медицинскими службами.
Ранее коронавирусом заболел президент США Дональд Трамп. Он заразился за месяц до президентских выборов. На лечение его направляли в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. До его госпитализации ему потребовалась кислородная поддержка в Белом доме.
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