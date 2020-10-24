Президент Польши Анджей Дуда заболел коронавирусом

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, медицинская маска, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог, коронавирус
Тест на коронавирус Анджея Дуды показал положительный результат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У президента Польши Анджея Дуды обнаружили коронавирус. Об этом сообщил государственный секретарь канцелярии президента республики Блажей Спихальский.

«Результат оказался положительным», — написал в своем Twitter секретарь. Уточняется, что Дуда чувствует себя хорошо и находится на связи с медицинскими службами.

Ранее коронавирусом заболел президент США Дональд Трамп. Он заразился за месяц до президентских выборов. На лечение его направляли в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. До его госпитализации ему потребовалась кислородная поддержка в Белом доме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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