Трампу потребовалась кислородная поддержка

Дональд Трамп получал кислородную поддержку в Белом доме Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

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Президент США Дональд Трамп получал кислородную поддержку в Белом доме. Это было до того, как его перевезли в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Об этом журналистам рассказал знакомый с ситуацией источник.

«Американский лидер получал дополнительный кислород в минувшую пятницу. Соответствующую процедуру Трамп проходил спустя несколько часов после того, как у него было обнаружено заражение новым коронавирусом», — пишет ТАСС со ссылкой на слова источника агентства Associated Press.

Лечащий врач американского лидера Шон Конли, в свою очередь, заявил, что сейчас состояние Трампа очень хорошее. Ему не требуется медицинский кислород, он не испытывает трудностей с дыханием или передвижением, приводит слова медика «Интерфакс». Сам президент это подтвердил, отметив, что готов покинуть госпиталь уже сегодня.

Ранее, как напоминает RT, в СМИ появилась информация о том, что состояние Дональда Трампа ухудшилось. Последние сутки врачи сильно беспокоились о его здоровье и следующие 48 часов будут «критически важными» для его лечения. Официальных подтверждений этому нет.