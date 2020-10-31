Макрон оправдался за карикатуру на пророка Мухаммеда

Правительство Франции не имеет никакого отношения к опубликованным в парижском журнале Charlie Hebdo карикатурам на пророка Мухаммеда в 2015 году. Об этом французский президент Эмманюэль Макрон заявил в эфире катарской телестанции Al Jazeera.
«Эти рисунки опубликованы независимым изданием, не связанным с правительством Франции. Французские власти не имеют к этому никакого отношения, это не правительственный проект», — цитирует Макрона ТАСС.
Лидер Франции также отметил, что относится с пониманием к гневу мусульман из-за карикатур на пророка Мухаммеда. Однако, по его мнению, их протесты, направленные против Франции, вызваны неверным истолкованием его заявления по поводу убийства французского учителя, показавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон добавил, что люди восприняли его высказывание так, будто он поддерживает эти рисунки, однако это не так.
После гибели французского учителя президент республики заявил, что французские власти начнут бороться против приверженцев «радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций». В пятницу в странах Азии, Африки и Ближнего Востока прошли протесты против публикации карикатур на пророка Мухаммеда во Франции. Они называли Макрона «врагом Аллаха», сжигали французские флаги, рвали и топтали портреты президента республики, пишет RT. Публикацию карикатур на пророка Мухаммеда также раскритиковали в Русской православной церкви, передает агентство Nation News.
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