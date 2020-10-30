У французского посольства в Москве второй день проходит стихийная акция мусульман, недовольных высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона. Протестующие топчут и жгут портреты французского лидера. Полиция начала задержания участников пикета.
По данным СМИ, у диппредставительства собрались несколько десятков мусульман. «В настоящее время силовики заводят некоторых участников акции протеста в автозаки. Параллельно представители правоохранительных органов просят собравшихся граждан разойтись», — пишет ТАСС.
Как сообщает «Подъем», ранее участников акции оттеснили, а территорию у здания посольства оцепили. Одного из протестующих задержали из-за отсутствия маски.
Ранее Макрон, комментируя убийство школьного учителя в Конфлан-Сент-Онорине 16 октября из-за демонстрации карикатуры на пророка Мухаммеда, заявил, что в его стране не откажутся от публикаций любых карикатур. По мнению Макрона, это станет одним из шагов к созданию «просвещенного ислама». Это заявление раскритиковали лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров и российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов.
Вчера в Ницце неизвестный устроил резню в церкви Нотр-Дам-де-Нис, три человека погибли. Через пару часов в Авиньоне было совершено нападение на полицейских. В обоих случаях нападавшие являлись мусульманами. В разговоре с URA.RU ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель не исключил, что эти события могут быть связаны с недавним заявлением Макрона.
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