У посольства Франции в Москве начались задержания. Мусульмане жгут портреты Макрона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лубянская площадь после проишествия со стрельбой у здания ФСБ России. Москва, место проишествия, полиция, лубянская площадь, полицейское оцепление
Полиция начала оттеснять митингующих (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У французского посольства в Москве второй день проходит стихийная акция мусульман, недовольных высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона. Протестующие топчут и жгут портреты французского лидера. Полиция начала задержания участников пикета.

По данным СМИ, у диппредставительства собрались несколько десятков мусульман. «В настоящее время силовики заводят некоторых участников акции протеста в автозаки. Параллельно представители правоохранительных органов просят собравшихся граждан разойтись», — пишет ТАСС.

Как сообщает «Подъем», ранее участников акции оттеснили, а территорию у здания посольства оцепили. Одного из протестующих задержали из-за отсутствия маски.

Ранее Макрон, комментируя убийство школьного учителя в Конфлан-Сент-Онорине 16 октября из-за демонстрации карикатуры на пророка Мухаммеда, заявил, что в его стране не откажутся от публикаций любых карикатур. По мнению Макрона, это станет одним из шагов к созданию «просвещенного ислама». Это заявление раскритиковали лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров и российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов.

Вчера в Ницце неизвестный устроил резню в церкви Нотр-Дам-де-Нис, три человека погибли. Через пару часов в Авиньоне было совершено нападение на полицейских. В обоих случаях нападавшие являлись мусульманами. В разговоре с URA.RU ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель не исключил, что эти события могут быть связаны с недавним заявлением Макрона.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...