31 октября 2020
30 октября 2020

Свердловские врачи, больные коронавирусом, вынуждены работать

© Служба новостей «URA.RU»
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В перинатальном центре открывается новая госпитальная база для больных коронавирусом. Челябинск, вход запрещен, инфекция, инфекционное отделение, врач, медик, красная зона
Выходить врачам на работу с бессимптомной формой коронавируса приходится из-за острой нехватки персонала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В больнице №1 в Каменске-Уральском Свердловской области больше половины медиков находятся на больничном и в карантине по коронавирусу. Из-за острой нехватки персонала врачи с бессимптомной формой коронавируса выходят на работу.

«Они на износ все работают. Врачей, у кого пандемия бессимптомная, просят работать, выходить», — приводит признание работника больницы телеканал «Настоящее время». Уточняется, что нехватка медперсонала заставляет жителей города ездить в соседние города и поселки за медицинской помощью.

«Каменск-Уральский — это межрайонный центр, туда стекаются инфекционные пациенты из Южного округа. И кто же будет им оказывать помощь?» — возмущается лидер регионального отделения независимого профсоюза медиков «Альянс врачей» Наталья Эйсмонт. Она считает, что больнице стоило заранее попросить помощи у регионального минздрава.

URA.RU обратилось за комментарием в оперштаб региона. Ответ на момент публикации не поступил.

По данным на 31 октября, в Свердловской области зафиксировано 278 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего заражений с начала эпидемии насчитывается 36 212. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в регионах наблюдается острая нехватка врачей.

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