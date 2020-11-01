Следователи отчитаются перед Москвой о взрыве в Челябинске

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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил региональному управлению докладывать о том, как идет расследование Фото: официальный сайт президента РФ
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Взрыв в коронавирусном госпитале Челябинска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование взрыва кислородных баллонов для ИВЛ в коронавирусном госпитале в Челябинске. Обо всех обстоятельствах региональному управлению СКР поручено докладывать в центральный аппарат.

«Председатель Следственного комитета поручил руководству следственного управления по Челябинской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего», — говорится на сайте ведомства.

Взрыв в поликлинике челябинской городской больницы №2, где лечат коронавирусных больных, произошел утром 31 октября. По предварительным данным, взорвался баллон с кислородом для аппарата ИВЛ. Погибли два человека. Уголовное дело по факту взрыва было возбуждено по ч.1 ст. 293 УК РФ («халатность»).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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